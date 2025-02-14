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14.02.2025, 16:20

Казахстанца “по ошибке“ лишили свободы на 4 года

Новости Казахстана 0 387

Верховный суд оправдал ранее осужденного казахстанца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Суд рассмотрел дело Сергея Худякова по протесту генерального прокурора. Он был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное выращивание конопли приговором Жамбылского районного суда Жамбылской области. Тогда районный суд квалифицировал его действия по статье 300, части 2, пункту 3 Уголовного кодекса как умышленный незаконный посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере.

Верховный суд признал, что предыдущая инстанция неправомерно расширила обвинение, добавив к делу пункты о посеве и выращивании растений, что нарушило требования Уголовно-процессуального кодекса.

"Материалы уголовного дела подтверждают, что Худяков не занимался ни селекцией, ни улучшением сортов конопли, не разрабатывал новые способы воздействия на растения. Он лишь посадил семена и периодически поливал растения, что не подпадает под определение культивирования. Таким образом, состав уголовного правонарушения в его действиях отсутствует", - поясняется в сообщении.

Верховный суд согласился с доводами Генпрокуратуры и оправдал Худякова, разъяснив ему право на реабилитацию.

Согласно информации, за прошедший год по протестам генерального прокурора оправданы 10 человек, еще 100 осужденным смягчили наказание.

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