О возможности выйти на пенсию раньше времени начали уведомлять казахстанцев

Вкладчики ЕНПФ теперь могут получить уведомление, если появится возможность оформить пенсионные выплаты раньше времени. О чем еще могут уведомить граждан, узнали журналисты NUR.KZ.
Например, казахстанцы могут подключить услугу по моментальному уведомлению о поступлении пенсионных взносов на индивидуальный счет.
Между тем, как рассказывают в ЕНПФ, теперь казахстанцы могут подключить и другие push-уведомления с ключевой информацией о событиях в истории накоплений каждого вкладчика и получателя:
При этом с помощью уведомлений казахстанцы могут узнать, о возможности начать получать пенсию из ЕНПФ еще до официального выхода на заслуженный отдых, ведь фонд также начал уведомлять о:
Дело в том, что у добровольных и обязательных профессиональных пенсионных взносов есть важное преимущество перед обычными – с помощью них казахстанцы могут оформить выплаты раньше официального выхода на пенсию:
Чтобы начать получать важную информацию о своих накоплениях или сразу же узнать, когда появится возможность оформить пенсию, казахстанцам достаточно просто подписаться на рассылку от фонда. Сделать это можно через мобильное приложение или на сайте ЕНПФ в разделе "Push-уведомления".
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