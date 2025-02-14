О возможности выйти на пенсию раньше времени начали уведомлять казахстанцев

Вкладчики ЕНПФ теперь могут получить уведомление, если появится возможность оформить пенсионные выплаты раньше времени. О чем еще могут уведомить граждан, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чтобы узнать какую-то важную информацию о своих пенсионных накоплениях, не обязательно ехать в офис Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – сейчас почти все можно получить в режиме онлайн.

Например, казахстанцы могут подключить услугу по моментальному уведомлению о поступлении пенсионных взносов на индивидуальный счет.

Между тем, как рассказывают в ЕНПФ, теперь казахстанцы могут подключить и другие push-уведомления с ключевой информацией о событиях в истории накоплений каждого вкладчика и получателя:

открытие индивидуального пенсионного счета;

наступление дня рождения;

достижение 18 лет;

достижение пенсионного возраста;

информация о реализации персонального плана пенсионных накоплений.

При этом с помощью уведомлений казахстанцы могут узнать, о возможности начать получать пенсию из ЕНПФ еще до официального выхода на заслуженный отдых, ведь фонд также начал уведомлять о:

получении права на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ); получении права на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

Дело в том, что у добровольных и обязательных профессиональных пенсионных взносов есть важное преимущество перед обычными – с помощью них казахстанцы могут оформить выплаты раньше официального выхода на пенсию:

если у вкладчика есть добровольные пенсионные взносы, то оформить выплату за счет них можно будет уже в 50 лет , а не как остальные граждане – в 61 или 63 года;

, а не как остальные граждане – в 61 или 63 года; профессиональные пенсионные взносы позволяют выйти на пенсию в 55 лет, но при условии, что за работника платили их минимум 5 лет.

Чтобы начать получать важную информацию о своих накоплениях или сразу же узнать, когда появится возможность оформить пенсию, казахстанцам достаточно просто подписаться на рассылку от фонда. Сделать это можно через мобильное приложение или на сайте ЕНПФ в разделе "Push-уведомления".