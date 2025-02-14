Казахстанцам напомнили важные детали о защите депозитов

В фонде уточнили, что в течение года вкладчиков банков интересовали, в основном, общие вопросы гарантии по депозитам.

1. Какие в целом сбережения гарантируются законодательством?

Казахстанский фонд гарантирования депозитов, организация Национального банка дает гарантию сохранности денег и сбережений в банках. КФГД возьмет на себя расчеты с вкладчиками, если банк лишен лицензии.

Защищены:

банковские вклады, в том числе сберегательные, срочные и несрочные вклады, депозиты до востребования и условные депозиты,

начисленное по вкладам вознаграждение,

деньги на текущих счетах и платежных карточках.

2. На какую максимальную сумму защищены сберегательные, срочные, несрочные вклады тенге? Депозиты в валюте? Банковские счета и карточки?

Максимальные суммы гарантии установлены законодательством и с 2022 года составляют:

20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге,

10 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в тенге,

эквивалент 5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

3. В какие сроки КФГД выплатит возмещение, если банк лишат лицензии?

По закону, КФГД начинает выплаты вкладчикам не позднее 35 рабочих дней с момента отзыва у банка лицензии. Фонд публикует информацию о том, когда, как и через какой из банков-агентов будут проходить выплаты, в республиканских печатных изданиях, на официальном сайте kdif.kz и социальных сетях фонда. Информация появляется также в СМИ и на телевидении.

"На практике расчеты с вкладчиками начинались быстрее, в течение 6-8 рабочих дней", – отметили в фонде.

4. А если в банке размещена крупная сумма?

Если в одном банке открыто несколько депозитов, которые отличаются по видам или валюте, то КФГД гарантирует совокупный остаток суммы, учитывая лимиты по каждому виду – сберегательный, срочный или несрочный, в валюте. Максимальная сумма гарантии в такой ситуации не превышает предельную сумму в 20 млн тенге в одном банке.

Поэтому в фонде рекомендуют вкладчикам размещать деньги в пределах гарантии в нескольких банках.

5. Какие банки участвуют в системе гарантирования депозитов?

В системе гарантирования депозитов участвуют все банки Казахстана, за исключением исламских.

В настоящее время это 19 банков-участников. Полный список доступен на сайте КФГД.

6. Сбережения нерезидентов: распространяется ли на них защита фонда?

Согласно законодательству нашей страны, нерезиденты наравне с другими вкладчиками вправе получить гарантийное возмещение по депозитам, открытым в казахстанском банке, в случае лишения его лицензии на проведение всех банковских операций.

Право на защиту денег и сбережений предоставляется вне зависимости от гражданства вкладчика.

7. Защищены ли депозиты юридических лиц?

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы), защищены гарантией фонда.

Депозиты юридических лиц, например ТОО или АО, не подпадают под действие законодательства о гарантировании депозитов.

Гарантия не распространяется также на ряд других финансовых инструментов, которые доступны и физическим лицам. Это:

металлические счета,

деньги и ценности в банковских ячейках,

депозитные сертификаты,

депозиты в исламских банках, в том числе в филиалах иностранных исламских банков в Казахстане.

8. Сколько длится выплата гарантийного возмещения при лишении банка лицензии?

КФГД не ведет расчеты с вкладчиками самостоятельно. Чтобы принимать заявления и производить расчеты, фонд назначает банк-агент из числа действующих, стабильных банков, имеющих достаточную филиальную сеть и инфраструктуру. Этот банк от имени КФГД ведет расчеты с вкладчиками банка, лишенного лицензии, в течение одного года.

Если срок пропущен, невостребованные суммы переводятся в ЕНПФ на индивидуальные счета вкладчиков для учета добровольных пенсионных взносов. Однако если срок обращения в банк-агент пропущен по уважительной причине, фонд допускает возврат денег из ЕНПФ.

Сейчас КФГД продолжает принимать заявления на получение выплат по уважительным причинам от вкладчиков девяти ликвидируемых банков.

9. Как оценивать надежность, выбирать среди банков второго уровня?

КФГД обеспечивает равную защиту вкладов во всех банках – участниках системы гарантирования депозитов.

Как и инвесторам, вкладчикам оценить надежность банка и принять взвешенное решение о размещении сбережений могут помочь рейтинги международных рейтинговых агентств Moody’s, S&P и Fitch Ratings. Эти данные публикуются официально на интернет-ресурсах этих агентств, на официальных сайтах банков; они, в целом, общедоступны.

Со своей стороны для удобства вкладчиков аналитики КФГД поддерживают информацию в актуальном состоянии о рейтингах казахстанских банков в сводной таблице на сайте Фонда. Кроме того, в разделе "Финансовая грамотность" на kdif.kz доступен развернутый гайд, как читать рейтинги и на какие еще показатели следует обратить внимание.

10. Где размещают официальную информацию о гарантии по депозитам?

Актуальная информация о гарантии по депозитам доступна на официальном сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов kdif.kz.

Например:

"Контакт-центр КФГД 1460 принимает звонки и сообщения бесплатно как с мобильных, так и с городских номеров. Операторы консультируют в рабочие дни с 09:00 до 18:30, а в нерабочее время можно оставить сообщение для обратной связи", – заключили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

5 декабря 2024 года в КФГД заявили, что вступили в силу поправки в законодательство о гарантировании депозитов.