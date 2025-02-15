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14.02.2025, 19:50

Школьника до смерти забили в Жамбылской области: вынесен приговор несовершеннолетним

Новости Казахстана 0 317

В СМУС Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних подсудимых, обвиняемых в хулиганстве и убийстве школьника в Меркенском районе Жамбылской области, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Newtimes.kz
Фото: Newtimes.kz

Судом установлено, что в мае 2024 года между несовершеннолетними подсудимыми и потерпевшим С. произошел конфликт. В целях реализации преступного умысла подсудимый С. по настоянию подсудимого Б., вооружившись металлическим кастетом, нанес удары по затылку головы потерпевшего и скрылся с места происшествия.

В результате полученного удара потерпевший скончался на месте происшествия.

Вина доказана показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, вещественными доказательствами.

Как сообщает пресс-служба суда, подсудимые вину признали частично.

«Несовершеннолетнему подсудимому Б. с учетом его роли как инициатора преступлений по совокупности преступлений назначено 11 лет лишения свободы. Несовершеннолетнему подсудимому С. назначено 9 лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы СМУС Жамбылской области.

Судом взыскано в счет компенсации морального вреда 10 млн тенге с законных представителей каждого подсудимого.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце апреля 2024 года школьника в Жамбылской области забили до смерти в уличном туалете. Мальчик скончался в результате конфликта со старшеклассниками.

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