Землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области

Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи, передает Tengrinews.kz.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 15 февраля 2025 года в 06:52 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении ведомства.
Очаг подземных толчков располагается в России, в 1225 километрах на северо-восток от Алматы.
Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:
село Катон-Карагай - 3 балла,
село Маркаколь - 3 балла,
село Улькен-Нарын - 3 балла,
город Алтай - 3 балла,
село Буран - 3 балла,
город Риддер - 2 балла,
город Зайсан - 3 балла,
село Куршим - 3 балла,
село Самарское - 3 балла.
Сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали, добавили в министерстве.
Позже МЧС сообщило, что специалисты "Казселезащиты" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, осуществлен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме", - поясняется в сообщении.
Обстановка стабильная, добавили в ведомстве.
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