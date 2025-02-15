Землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области

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"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 15 февраля 2025 года в 06:52 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении ведомства.

Очаг подземных толчков располагается в России, в 1225 километрах на северо-восток от Алматы.

Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:

село Катон-Карагай - 3 балла,

село Маркаколь - 3 балла,

село Улькен-Нарын - 3 балла,

город Алтай - 3 балла,

село Буран - 3 балла,

город Риддер - 2 балла,

город Зайсан - 3 балла,

село Куршим - 3 балла,

село Самарское - 3 балла.

Сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали, добавили в министерстве.

Позже МЧС сообщило, что специалисты "Казселезащиты" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Кроме того, осуществлен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме", - поясняется в сообщении.

Обстановка стабильная, добавили в ведомстве.