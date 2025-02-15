Находившихся в международном и межгосударственном розыске преступников задержали в Казахстане

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Так, в Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере. В ноябре 2023 года злоумышленник под видом предпринимательской деятельности, пообещав потерпевшему хорошую прибыль при участии в тендере, завладел свыше 76 миллионами тенге и автомобилем Lexus 570.

На железнодорожной станции "Бейнеу" Мангистауской области задержан гражданин соседнего государства, который разыскивался полицией за совершение кражи. В прошлом году мужчина, находясь в Атырау, в группе лиц тайно похитил со склада рынка товар на 19 миллионов тенге.

В Караганде задержано находившееся в межгосударственном розыске лицо. Мужчина подозревается в присвоении и растрате чужого имущества. Он будучи директором филиала одного из ломбардов в Шымкенте со своими подельниками присвоил и растратил деньги ТОО на сумму миллиарда тенге.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.