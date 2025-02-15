Названы самые молодые специалисты в Казахстане

В Казахстане сформировалась самая молодая группа профессионалов – специалисты в сфере IT. Их средний возраст составляет всего 35 лет, а больше половины – 54% – не старше 34 лет. Таковы данные Бюро национальной статистики за IV квартал 2024 года, передает Liter.kz .

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Айтишники уверенно обошли коллег из других профессий. Как отмечают аналитики “Первого кредитного бюро”, в бизнесе и администрировании (бухгалтеры, финансисты, консультанты) средний возраст достигает 39 лет. Столько же в сфере права, гуманитарных наук и культуры. В образовании этот показатель чуть выше – 40 лет, а самыми возрастными оказались медики – в среднем им 41 год.

В целом по стране средний возраст всех профессионалов – 40 лет, что на два года ниже показателя для всего занятого населения (42 года). Самыми возрастными остаются неквалифицированные рабочие – в среднем 46 лет, а в сельском хозяйстве этот показатель и вовсе достигает 49 лет, причем 10% сотрудников здесь – пенсионеры старше 65 лет.

Тренд на “омоложение” IT-специалистов в Казахстане подтверждает высокий спрос на цифровые профессии. Молодежь активно выбирает программирование, анализ данных и кибербезопасность, что делает IT-сферу одной из самых перспективных и динамично развивающихся в стране.