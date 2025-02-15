Аномальная жара и засуха: каким будет лето 2025 в Казахстане

Как сообщает Almaty.tv , синоптики предупреждают о рекордных температурах и дефиците осадков, которые могут привести к засушливому лету в стран.

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Лето 2025 года будет жарким и с малым количеством дождей. Как заявил сертифицированный эксперт по изменению климата Кирилл Павлов, океаническая служба США подтверждает на 60% понижение температуры над уровнем Тихого океана. Для Казахстана это означает в первую очередь уменьшение осадков. Между тем, Казгидромет сообщает о том, что 2023 год стал самым жарким на всю историю наблюдений. Среднегодовая температура воздуха в Казахстане достигла рекордных отметок, заняв первое место за весь период наблюдений с 1941 года, что подтверждает тенденции глобального потепления, передает Almaty.tv со ссылкой на EastFruit.

Эффект Ла-Нинья для Казахстана и Центральной Азии означает, прежде всего, уменьшение осадков, считает К.Павлов. Афганистан будет забирать больше воды из Амударьи, Узбекистан – из Сырдарьи, Казахстану достанется меньше воды.

«Зима прогнозируется морозной и малоснежной. Лето будет жарким и с малым количеством дождей», — считает Павлов.

В очередном ежегодном отчете Казгидромет сообщается, что 2023 год официально признан самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура была на 1,45 градуса выше доиндустриального уровня (1850–1900 года). Этот факт подтверждает продолжающиеся тенденции глобального потепления.

Среднегодовая температура воздуха в Казахстане также достигла рекордных отметок, заняв I место за весь период наблюдений с 1941 года. Аномалия составила +2,58 градусов относительно климатической нормы (1961–1990 годы). Почти во всех областях Казахстана были зафиксированы экстремально высокие температуры, особенно весной, летом и осенью. В ряде регионов температура превышала +40 градусов, а волны жары продолжались свыше 30, а местами более 60 суток. Максимальная температура +46 градусов была зафиксирована на станции в Западно-Казахстанской области.

Тем не менее, в 2023 году также были установлены и рекорды суточной минимальной температуры на четырех метеостанциях в западном и южном регионах Казахстана. Так, на западе была зафиксирована температура -42,7 градусов, на юге – -36,4 градуса.

«Изменения климата в Казахстане, обусловленные его географическим положением и большой территорией, проявляются неравномерно по регионам и сезонам года. Эти изменения могут оказывать как негативное, так и положительное влияние на биофизические системы, экономическую деятельность и социальную сферу республики. Например, более длительный вегетационный период в северных областях может благоприятно сказаться на сельском хозяйстве, в то время как увеличение продолжительности волн жары в южных и западных регионах создаёт повышенные риски для здоровья населения и повышает нагрузку на энергосистему», — говорится в отчете Казгидромет.

В целом для Земного шара 2023 год стал самым теплым годом за период инструментальных наблюдений.

Год был рекордно теплым практически во всех областях Казахстана, кроме Жамбылской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Во многих регионах Казахстана самыми теплыми месяцами были март и ноябрь.

Устойчивое повышение средней годовой температуры воздуха наблюдается на территории всех областей Казахстана. Во все сезоны, кроме зимнего, повышение температуры статистически значимое.