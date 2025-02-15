В Казахстане озвучили дату вступления в силу новой налоговой реформы

В Казахстане новая налоговая реформа вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого времени бизнесу необходимо подготовиться к нововведениям. Об этом в интервью Tengrinews.kz рассказал вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Фото: Иван Сухоруков/Tengrinews.kz

"Мы планируем, что с 1 января 2026 года реформа вступит в силу. До 1 июля ее должен рассмотреть Парламент. После того как Глава государства подпишет, полгода останется до вступления в силу. Это время для бизнеса, для подготовки", - сказал Жумангарин.

Вице-премьер-министр заявил, что до этого времени будет проводиться интенсивная работа и консультации с бизнесменами.

"Сейчас шесть групп создано. Их возглавляют вице-министры финансов, экономики. Одну я сам лично возглавляю. Мы все регионы объедем, со всем бизнесом встретимся. Все предложения возьмем, в том числе и по дифференцированной ставке НДС. Очень много предложений сейчас возникает, и после этого окончательное решение будем принимать. Я думаю, парламентарии постоянно на контакте со своими избирателями, многие из них бизнесмены. В Парламенте есть партия бизнесменов. Поэтому мы с ними будем очень много консультаций проводить", - заверил он.

Жумангарин предпупредил, что 2026-й и 2027-й могут стать годами больших экономических потрясений для Казахстана.