Дорожают комуслуги и бензин: какую инфляцию ожидают в правительстве в 2025 году

В 2025 году в Казахстане инфляция ожидается на уровне 9-10 процентов. Об этом в интервью Tengrinews.kz рассказал вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин.

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"Если брать экстраполяцию, с учетом того, что сейчас повышаются коммунальные услуги, ГСМ будет повышаться. Наверное, в этом году мы уложимся где-то в цифру 9-10 процентов. Это будет база для следующего года... Это не страшно для нас", - сказал он.

При этом Жумангарин развеял опасения, что инфляция в республике в этом году может достигнуть двузначной цифры "в 20-30 процентов".