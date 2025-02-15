Дорожают комуслуги и бензин: какую инфляцию ожидают в правительстве в 2025 году

В 2025 году в Казахстане инфляция ожидается на уровне 9-10 процентов. Об этом в интервью Tengrinews.kz рассказал вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин.
"Если брать экстраполяцию, с учетом того, что сейчас повышаются коммунальные услуги, ГСМ будет повышаться. Наверное, в этом году мы уложимся где-то в цифру 9-10 процентов. Это будет база для следующего года... Это не страшно для нас", - сказал он.
При этом Жумангарин развеял опасения, что инфляция в республике в этом году может достигнуть двузначной цифры "в 20-30 процентов".
"Инфляцией занимается у нас Национальный банк. У Национального банка есть своя макрофинансовая модель. Пока Национальный банк не ошибался в 10 раз. Он, может быть, ошибался на пару процентов, но в 10 раз никогда не ошибался", - отметил вице-премьер-министр.
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