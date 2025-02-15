Пытки в колонии Атбасара: прокуратура опротестовала приговор суда

Прокуратура Акмолинской области опротестовала приговор по делу о пытках в колонии Атбасара, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Прокуратура Акмолинской области не согласилась с судебным актом и 14 февраля 2025 года внесла апелляционное ходатайство", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор в отношении 12 бывших сотрудников РГУ "Учреждение №1" департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.

Бывшие должностные лица исправительного учреждения обвинялись в применении пыток в отношении осужденных в исправительном учреждении №1 Атбасара. Согласно вердикту присяжных заседателей, обвиняемые признаны невиновными и оправданы.

Отметим, что видеозаписи с избиениями заключенных распространились в социальных сетях в сентябре 2023 года.

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