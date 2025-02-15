Подать заявление можно до 25 февраля.

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В Казахстане стартовал приём заявлений для участия в мартовском ЕНТ, сообщает Национальный центр тестирования.



Приём заявлений продлится до 25 февраля. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Тестирование пройдёт с 1 марта по 5 апреля.

В тестировании могут принять участие:

- обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования;

- лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;

- выпускники школ прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения);

- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;

- обучающиеся выпускных 11 (12) классов, обучавшиеся за рубежом (граждане Республики Казахстан).

Стоимость тестирования – 5640 тенге.

При регистрации тестируемые сами выбирают дату, время и пункт проведения ЕНТ.