Массовым побоищем завершился чемпионат Казахстана по хоккею

В заключительном матче регулярного сезона в чемпионате Казахстана игроки "Бейбарыса" и "Арлана" устроили массовую драку с участием персонала, сообщает Offside.kz

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Игра получилась очень богатой на стычки и потасовки. Игроки команд подрались на льду, а после матча случилась массовая драка.

Сразу после финальной сирены недовольные соперники начали предъявлять друг другу претензии. Что послужило причиной точно неизвестно.

"Как уверяет один из болельщиков, причиной стало нападение на игрока со спины. Указание к этому дал тренер одной из команд. После матча тренеры команд решили обсудить это, игроки, не долго думая присоединились к наставникам."

Болельщики хоккея задаются вопросом это ли тот хоккей, ради которого стоит идти на трибуны? Фанаты команд обвиняют друг друга, высказывая взаимные претензии.

"Результат встречи двух команд влиял на формирование состава участников плей-офф. Напрямую с эти результатом была связана судьба ХК "Номад" из системы "Барыса".

"Бейбарыс" не смог набрать спасительное очко, и остался за пределами восьмёрки. В комментариях высказывают разные версии, в том числе и не слишком спортивные.