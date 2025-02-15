Названо условие, при котором Нацфонд Казахстана перестанет существовать

"Мы могли бы не делать этой реформы. Мы могли бы оставить все как есть и нормально прожили бы еще с десяток лет по подобной же схеме. То есть занимали, перезанимали и брали по пять триллионов каждый год с Нацфонда. Но надо понимать, что Нацфонд - это будущее нашей страны. В данном случае, допустим, если брать программу "Нацфонд - детям", то в 2032 году мы бы уже каждому ребенку смогли бы заплатить всего 8 долларов. А в 2036 году Нацфонд перестал бы существовать при таких темпах трат", - заявил вице-премьер-министр.