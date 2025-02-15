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15.02.2025, 15:08

Названо условие, при котором Нацфонд Казахстана перестанет существовать

Новости Казахстана 0 635

В Казахстане можно было не проводить налоговую реформу и оставить все "как есть", но тогда Нацфонд при сегодняшних темпах бюджетных трат перестал бы существовать. Об этом в эксклюзивном интервью Tengrinews.kz рассказал вице-премьер-министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Мы могли бы не делать этой реформы. Мы могли бы оставить все как есть и нормально прожили бы еще с десяток лет по подобной же схеме. То есть занимали, перезанимали и брали по пять триллионов каждый год с Нацфонда. Но надо понимать, что Нацфонд - это будущее нашей страны. В данном случае, допустим, если брать программу "Нацфонд - детям", то в 2032 году мы бы уже каждому ребенку смогли бы заплатить всего 8 долларов. А в 2036 году Нацфонд перестал бы существовать при таких темпах трат", - заявил вице-премьер-министр.

Жумангарин сообщил, что новая налоговая реформа в стране вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого времени будет властями проводиться интенсивная работа и консультации с бизнесменами. А самому бизнесу необходимо подготовиться к нововведениям.

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