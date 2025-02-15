Пора вводить режим ЧС на Каспии? Ученые требуют немедленных действий

Экологи со всего мира бьют тревогу: Каспийское море может повторить судьбу Арала. Изменение климата, бесконтрольная промышленная деятельность и недостаточное регулирование антропогенного вмешательства угрожают уникальной экосистеме региона.

Фото ©️ Турар Казангапов

Поиску выхода из сложившейся ситуации был посвящен международный круглый стол "Каспий на грани. You.Sea.Problem", который прошел 14 февраля в Астане. Мероприятие, организованное глобальным экологическим движением Save the Caspian Sea, объединило на одной площадке экологов, общественных деятелей, представителей бизнеса и власти, передает Tengrinews.kz.

В эпицентре трех кризисов

"Сегодня Каспийское море оказалось в эпицентре трех кризисов: климатического, экологического и экономического. Его уровень снижается с небывалой скоростью - минус 2 метра за последние 20 лет. К концу столетия мы можем потерять до трети его водной поверхности. А северный шельф, более мелководный и жизненно важный для экосистемы, может исчезнуть", - отметил Вадим Ни, основатель движения Save the Caspian Sea.

Еще более критические данные о состоянии крупнейшего на планете внутреннего моря привел генеральный директор ТОО "ТенизСервис" Мади Буркитбеков. По его словам, непрерывное снижение уровня Каспия наблюдается с 2006 года. И если до 2020 года интенсивность падения уровня воды в море составляла в среднем 8-9 сантиметров в год, то с 2020 года – до 24 сантиметров ежегодно.

"Общий объем потерь уровня моря с 2005 по 2023 год – 205 сантиметров, из которых 128 сантиметров приходится на последние 5 лет", - подчеркнул спикер.

В своем выступлении он рассказал о трех вариантах углубления дна и расширения шельфа Каспийского моря. Проектно-сантиметроветная документация находится в разработке.

Антропогенное влияние человека на экосистему региона отмечают и климатологи. Глобальное потепление здесь особенно заметно. Представитель Министерства экологии и природных ресурсов Наталья Давлетьярова подчеркнула: темпы повышения температуры здесь выше, чем в среднем на планете.

"В период с 1976 по 2023 год изменение среднегодовой температуры воздуха составило для земного шара +0,19 градуса Цельсия на каждые 10 лет. Для Казахстана +0,36 градуса Цельсия. А для Каспийского региона – +0,51 градуса Цельсия", - сказала она.

Тревожные сигналы деградации экосистемы Каспия

Участники круглого стола практически едины во мнении: экосистема Каспийского моря находится в критическом состоянии из-за бесконтрольной нефтедобычи, рыбного промысла и загрязнения. Промышленные выбросы, особенно от добычи нефти, отравляют воздух и угрожают здоровью местного населения, вызывая хронические респираторные заболевания и другие проблемы. Большой урон наносится и морским обитателям.

Кейт Уоттерс, исполнительный директор Crude Accountability (США), отметила: "Наиболее ярким примером экологической катастрофы является резкое сокращение популяции каспийского тюленя более чем на 90 процентов за последнее столетие. По разным оценкам, сейчас осталось менее 70 тысяч особей. Этот резкий и трагический спад численности тюленей – явный показатель разрушения экосистемы от продолжающегося вреда, наносимого промышленной деятельностью".

Каспийский тюлень, каспийская нерпа находятся под угрозой исчезновения. В 2020 году этот вид животных был внесен в Красную книгу Казахстана, но жить им проще не стало. Периодически становится слышно о случаях массовой гибели тюленей. Исследователь Асель Баймуканова, работающая в Институте гидробиологии и экологии, рассказала о результатах научных наблюдений за популяцией каспийских нерп.

"По результатам весенних авиаучетов, проведенных в 2020 и 2022 годах, численность залегающих тюленей в послеледовый период составила около 60 тысяч особей. В 2023 году осенний авиаучет показал 45 тысяч особей", - отметила она.

По словам Галины Черновой, директора НПО "Глобус", серьезную угрозу представляют аварийные выбросы промышленных предприятий, которые в Казахстане не учитываются в экологическом законодательстве: "Аварийные выбросы и сбросы у нас в стране не учитываются в экологическом законодательстве и никак не фиксируются в разрешающих документах. Хотя они дают до 80 процентов загазованности территории и загрязнения окружающей среды".

Власти не принимают решительных мер для защиты экосистемы, уверены участники круглого стола. Так, депутат Мажилиса Турган Дюсенбаев вспомнил, что еще 4 года назад поднимал проблему судоходных каналов, которые могут усугубить ситуацию: "Мой самый первый запрос правительству 4 года назад был связан с рытьем судоходных каналов компании NCOC. Мы поднимали эту проблему, поскольку это негативно сказывается и на биоразнообразии, и на экологической ситуации Каспийского моря. До сегодняшнего дня наши предложения, к сожалению, не были поддержаны".

Мы повторяем катастрофу Арала?

Эксперты призывают к немедленным мерам. Булат Дюсекин, выступая онлайн, предложил ввести режим чрезвычайного положения.

"Мы уверенно движемся к повторению катастрофы Аральского моря – на Балхаше, на Каспии и в других бассейнах. Очевидно, что все подчинено предпринимательским интересам. Предпринимательский кодекс и интересы бизнеса не могут быть выше процессов природы. Поэтому необходимо ставить режим ЧС на Каспии", - сказал Дюсекин.

В любом случае нужны качественные научные исследования. Однако, по словам Кирилла Осина из общественной организации "ЭкоМангыстау", финансирование научных исследований по Каспию остается на низком уровне. Осин напомнил о поручении Президента создать исследовательский институт.

"Из всех прикаспийских государств Казахстан – единственная страна, кто такого полноценного НИИ не имеет. Сегодня такой НИИ, вроде, находится на стадии регистрации, хотя прямое поручение было 3 года назад", - добавил Осин.

Говорили участники стола и об экономических потерях, связанных с добычей нефти.

"Аральское море – это зона экологического бедствия. Добыча нефти в Кызылординской области за последние 11 лет упала в 4 раза. Сейчас это регион, который сейчас требует субвенций со стороны правительства. И та же самая участь в целом будет ждать Атыраускую и Мангистаускую области", - уверен эксперт в области нефти и газа Олжас Байдильдинов.

Также он подчеркнул, что "не менее 5-6 миллиардов долларов в год Казахстан недополучает только в рамках того, что у нас нет экспортной таможенной пошлины для "китов". А общая сумма недополученных средств – более 10 миллиардов долларов".

Кто защитит Каспий?

В заключение конференции Вадим Ни призвал к прозрачности в деятельности нефтяных компаний и защите морской экосистемы.

"Мы не остановимся, пока власть имущие не осознают безотлагательность этого кризиса и не начнут действовать, чтобы защитить бесценную экосистему для будущих поколений", - заявил он.

Круглый стол "Каспий на грани. You.Sea.Problem" – это только один, но важный шаг в борьбе за спасение Каспийского моря. Как отметили участники, без решительных действий власти и бизнеса, без строгих законов и ответственного отношения к природе будущее Каспия остается под угрозой.