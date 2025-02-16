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16.02.2025, 09:22

Известная московская блогерша поделилась рецептом “казахского чая“

Новости Казахстана 0 359

Известная кулинарная блогерша Виктория Харечка рассказала подписчикам, что недавно вернулась из Казахстана и попробовала там чай, "который напоминает какао из садика", рассказывает Tengri Life.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Она поделилась с подписчиками "секретным рецептом".

"Вы точно влюбитесь в аромат и вкус этого чая! Для меня это смесь шоколадной и ореховой дружбы. А все дело в обжаренном пшене, который раскрывает что-то магическое", - написала она.

Речь идет о казахском чае с молоком и тары.

Она использовала для его приготовления гранулированный черный чай, 10-процентные сливки, обжаренное пшено.

"Его хочется пить и никуда не торопиться", - резюмировала Виктория после приготовления чая.

Комментаторы отметили, что "захотелось в Казахстан", "захотелось приготовить такой чай". Казахстанцы посоветовали Виктории пить такой чай с куртом, бауырсаками и шоколадкой "Казахстан", а также заметили, что "обжаренное пшено в Казахстане называется тары".

При этом, один комментатор отметил, что "тары - это не пшено".

"Тары готовят из проса. Самое "знатное" тары растет в Уилском районе Актюбинской области", - написал он.

Комментаторы также рассказали, что из тары можно приготовить жент - на десерт.

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