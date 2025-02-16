Курение кальяна обошлось астанчанам почти в миллион тенге

В ходе ночного объезда Астаны был проведен масштабный рейд на наличие кальянов в заведениях. Владельцев и посетителей оштрафовали в общей сумме на 700 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Как сообщает сайт столичного акимата, в ходе ночного объезда одного из районов Астаны 12 физических лиц и 3 владельца увеселительных заведений были оштрафованы на сумму более 700 тыс тенге.

Всего с начала года в районе Байконыр выявлено 49 фактов потребления табачных изделий, в том числе некурительных табачных изделий, кальяна в местах общественного питания. Употребляющих кальян оштрафовали по статье 441 КоАП РК. Подобные рейды регулярно проводятся во всех районах города с целью профилактики правонарушений среди жителей и гостей столицы.

Напомним, за потребление кальяна хотят повысить штраф в Казахстане. В Минздраве РК считают, что в стране не соблюдается закон, запрещающий потребление кальянных смесей в общественных местах, потому что штрафы недостаточно большие.