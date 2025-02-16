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16.02.2025, 12:33

Алматинский зоопарк переедет в другой город

Новости Казахстана 0 529

Знаменитый Алматинский зоопарк переедет в другой город Казахстана. Об этом стало известно во время заседания проектного офиса с участием вице-министров ряда министерств в городе Алатау, передает Tengrinews.kz.

Фото: facebook/ZOOAlmaty
Фото: facebook/ZOOAlmaty

Как сообщила пресс-служба акимата Алматинский области, в Алатау продолжается активная работа по развитию городской инфраструктуры. В настоящее время в городе разрабатывают 11 проектов детальной планировки, охватывающих ключевые сферы: туризм, логистику, промышленность, образование и бизнес.

На заседании с участием вице-министров национальной экономики, юстиции, сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, труда и социальной защиты населения обсуждали следующие вопросы:

  • перенос Алматинского зоопарка на территорию Алатау в рамках программы развития туристической инфраструктуры;
  • внедрение механизма использования EPC-контрактов и инструментов финансирования жилищного строительства с привлечением средств дольщиков на эскроу-счета;
  • вопросы перераспределения сельскохозяйственных земель в черте города и их интеграции в градостроительную политику;
  • создание тестовой среды для инновационного транспорта, включая воздушное такси.

Для повышения инвестиционной привлекательности Алатау и укрепления кадрового потенциала предложено увеличить лимит ипотечного кредитования специалистов, работающих в Алатау. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил рассмотреть возможность расширения данной программы с учетом потребностей населения и темпов строительства жилых объектов.

Напомним, в 2024 году указом Президента был образован город областного значения - Алатау. Правительством утвержден генплан города и изменены границы Илийского, Талгарского районов и города Конаева. Новый населенный пункт должен стать точкой привлечения мировых инвестиций.

Алматинский зоопарк был открыт в 1937 году, тогда он занимал всего 7 гектаров. Его созданием занимался опытный охотник и знаток Семиречья Мурзахан Толебаев. В 1960-е годы зоопарк был расширен. Сегодня старейший казахстанский зоопарк раскинулся на площади 21 145 гектара.

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