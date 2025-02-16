Казашка, вышедшая замуж за нигерийца, прошлась по хейтерам

Популярный блогер Заида Онуора из Атырау, счастливая жена и мать двоих детей, вновь столкнулась с волной негатива в социальных сетях. Ее брак с гражданином Нигерии стал поводом для хейта, но в этот раз она решила не оставаться в стороне и дала мощный ответ обидчикам, который быстро разлетелся по интернету и вызвал бурю обсуждений, передает Liter.kz .

Фото: Instagram/5rochka

Любовь без границ

Заида Онуора стала известной в сети благодаря откровенным постам о своей жизни. Она смело рассказывает о своей семье, традициях и культурных различиях, с которыми сталкивается в браке. В 2021 году девушка вышла замуж за гражданина Нигерии, и с тех пор они с мужем воспитывают двоих замечательных детей – мальчика и девочку.

Однако не все подписчики воспринимают историю Заиды с пониманием. Ее выбор супруга часто становится объектом осуждения. Комментарии вроде “Зачем вышла замуж за иностранца?” или “Неужели в Казахстане не нашлось достойного мужчины?” стали обыденностью в ее ленте. Несмотря на это Заида стойко переносила нападки и старалась не обращать внимания на хейтеров.

Заида решила не молчать

Недавно одна из пользовательниц Instagram оставила под постом Заиды язвительный комментарий, переходя на личности и оскорбляя внешний вид блогера. Это стало последней каплей. На этот раз Заида не стала сдерживать эмоции и решила дать отпор обидчице.

Блогер записала видео, где показала скриншот профиля хейтерши. В отличие от обычных ответов на критику Заида выбрала ироничный, но в то же время проникновенный тон. Она обратилась к обидчице по имени, назвав ее “закомплексованной” и посоветовала перестать тратить свою жизнь на обсуждение чужих судеб.

“Мне искренне жаль тебя, Айка. Я желаю, чтобы твоя жизнь стала настолько интересной, чтобы у тебя просто не было времени следить за другими. Чтобы тебе было все равно, как выглядят другие: жирные… не жирные…” – сказала Заида в своем обращении.

Ее слова прозвучали как вызов всем хейтерам, которые скрываются за анонимными аватарками и позволяют себе оскорбления. Заида подчеркнула, что уверена в своем выборе и счастлива в браке, несмотря на стереотипы и негативное мнение окружающих.

Поддержка подписчиков и обсуждение в сети

Резонанс был мгновенным. Под видео тут же появились сотни комментариев с поддержкой:

“Заида, ты молодец! Хватит молчать, нужно ставить хейтеров на место!”;

“Так держать! Ты пример для многих женщин!”;

“Зависть и злоба – это их проблемы, а не твои!”

Подписчики отметили, что блогер правильно поступила, обнародовав комментарий хейтера и дав ему достойный ответ. Многие пользователи признались, что тоже сталкивались с критикой в интернете и вдохновились примером Заиды.

В будущем блогер планирует продолжать делиться своей историей, вдохновляя других быть открытыми и смелыми, несмотря на критику и осуждение.