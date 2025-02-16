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16.02.2025, 16:17

Более 1 миллиона рабочих мест может забрать ИИ в Казахстане

Новости Казахстана 0 322

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали об исследовании на тему "Оценка влияния автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта на рынок труда Республики Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По информации ведомства, исследование проведено в 2022 году.

"В рамках исследования по потенциалу замещения рабочих мест за счет автоматизации, роботизации или использовании Генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) был проанализирован функционал работников в разрезе 423 начальных групп профессий НКЗ. В ходе исследования было установлено, что в целом могут быть автоматизированы 29 процентов функций работников, а выполнены с привлечением ГИИ – 13 процентов", - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Исследование показало, что 25 процентов рабочих мест относится к рабочим местам с умеренным и высоким риском автоматизации, а порядка 12 процентов рабочих мест имеют умеренную и высокую вероятность выполнения функций за счет использования ГИИ.

"Таким образом, при определенном стечении обстоятельств порядка 2,2 миллиона рабочих мест могут быть автоматизированы, из которых чуть более одного миллиона – за счет повсеместного внедрения ГИИ. Основная угроза автоматизации рынку труда характерна для крупных городов, где в результате ее процесса могут быть автоматизированы от 33 процентов до 36 процентов рабочих мест, а также промышленно развитых регионов", - говорится в ответе.

При этом непосредственно за счет генеративного искусственного интеллекта наибольшая угроза возникает в Алматы, как в центральном хабе по финансам и информационно-коммуникационным технологиям, которые оказываются наиболее уязвимыми с точки зрения влияния на занятость.

Наибольший потенциал замещения работников генеративным искусственным интеллектом в отраслевом разрезе оказывается свойственной уже в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере здравоохранения.

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