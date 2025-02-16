18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
518.41
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.02.2025, 17:16

Подозреваемые по делу Шерзата празднуют в ИВС: руководство накажут

Новости Казахстана 0 331

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры, как группа мужчин танцует и веселится, предположительно, в местах лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Более того, один из мужчин вручает другому торт со свечками. Авторы и комментаторы утверждают, что герои видео - подозреваемые по делу об убийстве подростка Шерзата Болата в Талгаре.

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию.

"По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению", - говорится в сообщении.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября 2024 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

Позже при загадочных обстоятельствах скончался дядя Шерзата.

В январе сообщалось, что расследование по делу об убийстве Шерзата завершено.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...