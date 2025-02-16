Подозреваемые по делу Шерзата празднуют в ИВС: руководство накажут

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры, как группа мужчин танцует и веселится, предположительно, в местах лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

Более того, один из мужчин вручает другому торт со свечками. Авторы и комментаторы утверждают, что герои видео - подозреваемые по делу об убийстве подростка Шерзата Болата в Талгаре.

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали информацию.

"По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению", - говорится в сообщении.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября 2024 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

Позже при загадочных обстоятельствах скончался дядя Шерзата.

В январе сообщалось, что расследование по делу об убийстве Шерзата завершено.