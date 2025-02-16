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16.02.2025, 18:13

Футболиста из «Челси» травят за незнание казахского языка

Новости Казахстана 0 380

О массовом хейте в сторону юного футболиста Дастана Сатпаева высказался казахстанский блогер Archibalt. Он отметил, что несмотря на все достижения спортсмена, его все равно оскорбляют в комментариях из-за незнания государственного языка, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: @FabrizioRomano
Фото: @FabrizioRomano

Своим мнением он поделился в социальных сетях, вставив отрывок из подскаста.

«К сожалению у нас так заведено, если ты будучи казахом не говоришь на родном языке, от тебя готовы все отказаться и не важно, что ты делаешь для страны намного больше, чем половина диванных критиков которым лишь бы выплеснуть свою токсичность, они так и ждут чтобы ты проиграл и ошибся, а что если попробовать поддержать и помочь в изучении? Ах да, это намного сложнее чем безмозгло накрывать грязью. Это проблема не только моя и Дастана Сатпаева, который уже в свои 16 лет сделал для имиджа страны больше, чем большинство тех комментаторов которые пишут ему гадости. Это проблема нации, мы теряем язык, культуру, общность, пытаясь каждый раз делить самих же себя на правых и виноватых, на Алмату и Астану, на жузы и ру, на мангуртов и мамбетов. Там в комментах на ютубе меня уже обливают грязью за, то что я говорю и пишу на русском, и им плевать на то, что я пытался донести до них», – сетует блогер.

В свою очередь комментаторы поддержали мнение блогера, отметив что в первую очередь необходимо выражать поддержку за такие достижения.

«Я знаю много настоящих патриотов нашей Родины, говорящих в основном на русском языке, но которые сделали для Казахстана больше, чем кто-либо. Отанымызда әрқашанда тыныштық болсын, бастарымыз аман болсын, қай тілімен сөйлесекте – бір бірімізге дос-бауыр болайық», 

«Иногда наблюдаешь за поведением и комментариями некоторых людей и понимаешь: одного знания языка недостаточно, чтобы быть достойным представителем своей нации», 

«Да, никого не волнует, что ты из себя представляешь и кто ты по жизни. Смотрят только на такую вещь, как язык, хотя это не более чем инструмент для общения. Пацана поддержать надо, а не хейтить в начале своего пути », – поделились юзеры. 

Тем временем, как сообщают Vesti.kz казахстанский футболист поиграть и за французский клуб.

«Анонимный источник из "Кайрата" рассказал, что возможны два сценария: в контракте игрока прописано, что  он либо останется в Лондоне и будет играть за резервную команду, либо отправится в аренду в "Страсбур" (который принадлежит владельцам "Челси"). Все зависит от его прогресса», – пишет портал. 

Дастан Сатпаев прошел просмотр в академии «Челси», после чего получил положительные отзывы от тренерского штаба. Молодой нападающий уже проявил себя в составе юношеской сборной Казахстана и считается одной из главных футбольных надежд страны. Позже стала известна сумма – казахстанский талант может обойтись в 4 млн евро. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Достан, забей. Я тоже не знаю своего родного языка, немецкого. Мои соплеменники давно махнули на это рукой
16.02.2025, 13:48
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