"Отправляем заключенных в санаторий": Айтбек Амангельды о "банкете" подозреваемых по делу Шерзата

Фото: кадры из видео

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В распоряжении редакции Ulysmedia оказалось видео из следственного изолятора, где арестованные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата устраивают празднование дня рождения. На кадрах видно, как молодые люди включают музыку через Яндекс-станцию "Алиса", танцуют и зажигают свечи на торте. К слову, всё происходящее они сами снимали на камеру.

Общественник, оказывающий правозащитную помощь семье Шерзата, отреагировал на публикацию и раскритиковал КУИС МВД. Амангельды сравнил условия содержания в изоляторе с санаторием.

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— Касательно этого видео. Я не могу понять, для чего мы работаем по закону, для чего мы нанимаем адвокатов, готовим дела? Для чего нужно МВД, прокуратура, следствие, в дальнейшем и суд, если мы отправляем заключенных в санаторий, получается. Правильно, КУИС? Где в этом справедливость? На зонах то же самое — полное беззаконие", – сказал он.

Амангельды заявил, что в Казахстане нужно ввести общественный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной системы.

– Нужно ввести общественный контроль за всеми местами содержания заключенных, чтобы убедиться, что это места для исправления, а не места для отдыха и празднования дня рождения. КУИС, вы обесцениваете нашу работу и работу системы правопорядка и законотворчества, — добавил общественник.

Убийство Шерзата Полата

Напомним, 4 октября в магазине, который арендует семья Шерзата, произошел конфликт, закончившийся жестокой поножовщиной и смертью молодого человека — 16-летнего Шерзата Полата убили на глазах у его родителей.

Родственники убитого подростка вышли на протест и потребовали справедливого расследования этого дела. В ночь на 12 октября дотла сгорел дом семьи Шерзата Болата. В полиции подтвердили, что это был поджог.

9 октября дядю Шерзата Полата нашлиповешенным. Многих членов семьи задержали после похоронной процессии. Мейирбек Реимов, двоюродный брат погибшего в Талгаре Шерзата Полата обратился к президенту Касым-ЖомартуТокаеву.

21 января адвокат Карина Кошербаева сообщила о завершении досудебного расследования убийства 16-летнего Шерзата Полата.