Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан

1 марта начинается священный месяц Рамазан. В эти дни мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на otyrar.kz.
Основные правила поста
В течение месяца Рамадан мусульмане воздерживаются от приема пищи, питья, курения и интимных отношений с рассвета до заката. Этот пост является обязательным для всех здоровых взрослых мусульман и помогает развить сдержанность и сочувствие к нуждающимся.
Молитвы и духовная практика
Во время Рамадана увеличивается внимание к молитвам и чтению Корана. Помимо пяти обязательных молитв в день, мусульмане совершают дополнительные ночные молитвы – Таравих.
Благотворительность и добрые дела
Этот месяц также считается временем милосердия. Верующим рекомендуется помогать нуждающимся, делать пожертвования и активно участвовать в благотворительных инициативах.
Этикет и поведение в месяц Рамадан
Во время Рамадана следует соблюдать уважительное поведение, избегать конфликтов и проявлять терпимость к окружающим. Добрые манеры и сдержанность особенно важны в этот период.
От чего надо отказаться в священный месяц?
Напомним, месяц Рамадан начнется 1 марта и продлится до 29 марта. Кадыр туни (Ночь предопределения) пройдет в ночь на 27 марта. 30 марта будет Ораза айт.
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