Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан

Основные правила поста

В течение месяца Рамадан мусульмане воздерживаются от приема пищи, питья, курения и интимных отношений с рассвета до заката. Этот пост является обязательным для всех здоровых взрослых мусульман и помогает развить сдержанность и сочувствие к нуждающимся.

Молитвы и духовная практика

Во время Рамадана увеличивается внимание к молитвам и чтению Корана. Помимо пяти обязательных молитв в день, мусульмане совершают дополнительные ночные молитвы – Таравих.

Благотворительность и добрые дела

Этот месяц также считается временем милосердия. Верующим рекомендуется помогать нуждающимся, делать пожертвования и активно участвовать в благотворительных инициативах.

Этикет и поведение в месяц Рамадан

Во время Рамадана следует соблюдать уважительное поведение, избегать конфликтов и проявлять терпимость к окружающим. Добрые манеры и сдержанность особенно важны в этот период.

От чего надо отказаться в священный месяц?

Употребление пищи, напитков, курение и интимные отношения в светлое время суток.

Проявление агрессии, злости или ненависти.

Использование грубых или нецензурных выражений.

Проведение времени за пустыми или недостойными занятиями.

Напомним, месяц Рамадан начнется 1 марта и продлится до 29 марта. Кадыр туни (Ночь предопределения) пройдет в ночь на 27 марта. 30 марта будет Ораза айт.