Казахстанцы массово получили спорные штрафы 2-месячной давности: что говорят в МВД

В декабре алматинцы стали массово получать штрафы за нарушение ПДД. Впоследствии некоторым, особо настойчивым автовладельцам, все-же удалось доказать, что штрафы были выписаны неправомерно. Например, при нарушении разметки - они объезжали препятствие. Этого камеры "Сергек" почему-то не заметили.

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Отметим, что в течение 7 дней со дня получения предписания, штраф за нарушение ПДД можно уплатить со скидкой 50 процентов. Однако в случае оспаривания штрафа автовладельцу придется заплатить полный штраф. В ситуации разбиралась корреспондент Tengri Auto.

Оспорить штраф можно, но нужно ли?

Если автовладелец не согласен с прилетевшим штрафом, то он имеет право его оспорить. Для этого нужно писать обращение в соответствующие органы. Это можно сделать через eGov, eOtinish

или через платформу Единого реестра административных правонарушений (ЕРАП).

Переписка и перепроверка нарушения ПДД займет не менее 15 дней, тогда как скидка на штраф в размере 50 процентов сохраняется всего лишь 7 дней. Получается, если штраф не удалось оспорить за неделю, то водитель должен уплатить полную сумму, так как скидка уже истекла и продлить ее не получится. Потому что это не предусмотрено законом.

Уплатил штраф, но правонарушения не было: вернут ли деньги?

Рассмотрим другую ситуацию. Автовладелец уплатил штраф с 50-процентной cкидкой, но позже решил оспорить штраф. Мы задали вопрос МВД: "В случае если удалось доказать, что нарушения ПДД не было, возвращается ли его уплаченный штраф обратно? И как работает этот механизм?" Оказалось, что нет. Уплаченный штраф не возвращается, даже если автовладелец доказал, что правонарушения не было.

Почему не сохраняется скидка на штраф и нет возврата

Как ответили в МВД, согласно части 4 статьи 802 КоАП, если административное правонарушение зафиксировано автоматическими системами фиксации, дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа.

"СМС-уведомление о правонарушении направляется автоматически информационной системой "Единый реестр административных производств" Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры после оформления предписания о необходимости уплаты штрафа. Таким образом, если лицо надлежащим образом уведомлено в порядке статьи 743 КоАП, предписание о необходимости уплаты штрафа подлежит обязательному исполнению", - сообщили в МВД.

В ведомстве также отметили, что в соответствии с частью 1 статьи 810 КоАП сокращенное производство осуществляется по делам об административных правонарушениях, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа, которое признает факт его совершения и согласно с уплатой штрафа в размере 50-процентов от указанной в санкции статьи и не обжалует представленные доказательства.

"Согласно части 2 статьи 811 КоАП, в случае уплаты штрафа в размере 50 процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу, решение - вступившим в законную силу, а лицо - привлеченным к административной ответственности. При этом пересмотру не подлежат дела, рассмотренные в сокращенном порядке, за исключением случаев, предусмотренных главой 47 КоАП", - говорят в МВД.

Таким образом, если владелец обратится с заявлением в органы внутренних дел после срока рассмотрения и вступления в законную силу предписания о необходимости уплаты штрафа, то должностное лицо (орган), вынесшее предписание не правомочно принимать решение по его пересмотру.

"Соответственно, производство по предписанию о необходимости уплаты штрафа прекращаться не будет, так как вопросы пересмотра, вступивших в законную силу предписаний о необходимости уплаты штрафа относятся к компетенции суда", - добавили в пресс-службе МВД.

Что говорит юрист

Как разъяснил юрист Сергей Уткин, если автовладелец не согласен с предписанием о штрафе, уплачивать его в размере 50 процентов нельзя, так как факт уплаты является согласием, и предписание сразу после уплаты считается вступившим в законную силу.

"Обжаловать предписание можно в течение 25 суток после его получения. Если жалобу не удовлетворят, придется заплатить уже полный штраф. Оспорить вступившее в законную силу предписание практически нереально. Можно, конечно, подать ходатайство в Верховный суд или Генеральному прокурору, если наложенный на вас штраф нарушает единообразие в толковании и применении норм права, но вероятность положительного рассмотрения фактически стремится к нулю", - пояснил юрист Сергей Уткин.

Какие нарушения фиксируют камеры "Сергек" в Алматы?

Отметим, что в настоящее время в Алматы камеры автоматической фиксации ПДД "Сергек" выявляют следующие нарушения: превышение скоростного режима; проезд на запрещающий сигнал светофора; проезд по выделенной полосе для общественного транспорта (BusLane); несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Наиболее частым нарушением является превышение установленной скорости движения.

В соответствии со статьей 62 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП) срок давности привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца.