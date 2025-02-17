С 1 марта в Казахстане подоражают билеты на поезда

Повышение тарифов коснется всех социально-значимых маршрутов в межобластном сообщении, а также ряда пригородных поездов.

В компании объясняют, что корректировка цен производится в соответствии с пунктом 2 статьи 94 главы 12 Закона РК "О железнодорожном транспорте".

"АО "Пассажирские перевозки" уведомляет об изменении предельного уровня цены (тарифа) на все социально-значимые маршруты в межобластном сообщении и ряде поездов, курсирующих в пригородном сообщении, начиная с 1 марта 2025 года", — говорится в сообщении.

Повышение составит 7% согласно условиям договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика.