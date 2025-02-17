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17.02.2025, 08:38

Кому банкротство не поможет избавиться от долгов в Казахстане

Новости Казахстана 0 868

Процедура банкротства направлена на оказание помощи лицам, находящимся в трудном финансовом положении. Однако она охватывает не все виды долгов и платить все же придется. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images
Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Казахстанцы с накопившимися долгами могут решить перестать их оплачивать, надеясь на списание в рамках банкротства: внесудебного или судебного.

Например, аналитики ранее указывали, что часть казахстанцев вовсе уверены, что кредит можно "не платить", если не получается.

Однако, согласно ответу Комитета государственных доходов РК (КГД) на запрос редакции NUR.KZ, есть ограничения по видам списываемых долгов в обоих случаях банкротства.

И это важно учитывать, так как в итоге игнорирование оплаты займов и прочих долгов может лишь ухудшить ситуацию.

Что не спишет банкротство

Как отмечают в ведомстве, в подпункте 11 статьи 1 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" указываются виды прекращаемых обязательств при внесудебном банкротстве:

  • перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК;
  • организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;
  • организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (МФО);
  • или коллекторскими агентствами.

Также к ним относятся обязательства перед указанными организациями, лишенными уполномоченным органом финансовых лицензий (в том числе ликвидированными, находящимися на стадии ликвидации).

То есть долги банкрота во внесудебном порядке будут списаны перед этими кредиторами, сведения о которых отражены в базе данных кредитных бюро.
Но если кредиторы (лица, которым должен банкрот) не относятся к указанным в списке и они не отражены в базах данных кредитных бюро, то их придется оплачивать: например, это долги по расписке (их спишет лишь судебное банкротство).

"Кроме того, согласно статье 46 закона, обязательствами банкрота, не подлежащими прекращению после завершения процедур восстановления платежеспособности и судебного банкротства, являются:

  1. уплата алиментов лицам, имеющим право на их получение согласно законодательству Республики Казахстан;
  2. возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью человека;
  3. требования, возникающие в соответствии с законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан";
  4. возмещение ущерба по уголовным правонарушениям, а также поступления в бюджет, взыскиваемые по решению суда.
  5. вознаграждение финансового управляющего, проводившего процедуру восстановления платежеспособности и (или) судебного банкротства, в случае отсутствия его выплаты в полной мере или в его части", – отмечают в КГД.

Другими словами, казахстанцам желательно не допускать свои долги до критического состояния, так как даже банкротство может не помочь в их списании.

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