Кому банкротство не поможет избавиться от долгов в Казахстане

Процедура банкротства направлена на оказание помощи лицам, находящимся в трудном финансовом положении. Однако она охватывает не все виды долгов и платить все же придется. Об этом читайте на NUR.KZ.
Казахстанцы с накопившимися долгами могут решить перестать их оплачивать, надеясь на списание в рамках банкротства: внесудебного или судебного.
Например, аналитики ранее указывали, что часть казахстанцев вовсе уверены, что кредит можно "не платить", если не получается.
Однако, согласно ответу Комитета государственных доходов РК (КГД) на запрос редакции NUR.KZ, есть ограничения по видам списываемых долгов в обоих случаях банкротства.
И это важно учитывать, так как в итоге игнорирование оплаты займов и прочих долгов может лишь ухудшить ситуацию.
Как отмечают в ведомстве, в подпункте 11 статьи 1 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" указываются виды прекращаемых обязательств при внесудебном банкротстве:
Также к ним относятся обязательства перед указанными организациями, лишенными уполномоченным органом финансовых лицензий (в том числе ликвидированными, находящимися на стадии ликвидации).
То есть долги банкрота во внесудебном порядке будут списаны перед этими кредиторами, сведения о которых отражены в базе данных кредитных бюро.
Но если кредиторы (лица, которым должен банкрот) не относятся к указанным в списке и они не отражены в базах данных кредитных бюро, то их придется оплачивать: например, это долги по расписке (их спишет лишь судебное банкротство).
"Кроме того, согласно статье 46 закона, обязательствами банкрота, не подлежащими прекращению после завершения процедур восстановления платежеспособности и судебного банкротства, являются:
Другими словами, казахстанцам желательно не допускать свои долги до критического состояния, так как даже банкротство может не помочь в их списании.
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