Почему опасно принимать денежные переводы от незнакомцев в Казахстане

Принимать чужие и ошибочные денежные переводы незаконно и опасно – получатель может попасть под статью "неосновательное обогащение". Как поступать с "левыми" поступлениями, читайте в материале NUR.KZ.

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Мобильными денежными переводами пользуются многие казахстанцы. Благодаря им можно в любой момент отправить родственникам, друзьям или знакомым нужную сумму денег и не переживать по поводу наличных средств.

Однако и у мобильных переводов есть свои нюансы. Например, достаточно ошибиться всего в одной цифре, и вместо родственника деньги получит незнакомец. О том, что могут сделать казахстанцы, которые по ошибке отправили перевод не туда, можно прочитать здесь.

Однако и получение средств от незнакомца также может нести в себе опасность. Как отмечает медиа-портал FinGramota, получатель может попасть под статью "неосновательное обогащение".

Чтобы такого не произошло, важно сразу же связаться с банком, как только был обнаружен ошибочный перевод. В это время лучше вообще не тратить деньги, чтобы обезопасить себя – если отправитель обратится с заявлением о возврате, средства могут быть списаны автоматически.

Важно понимать: возвращать деньги простым "ответным" переводом нельзя, даже если отправитель сам предлагает поступить так.

Дело в том, что схемы с "ошибочными переводами" часто используют мошенники для "отмывания" средств. Они могут предложить перевести средства на указанный ими счет, но оставить часть денег себе "за беспокойство".

В итоге такой поступок делает человека соучастником преступления: а настоящий "пострадавший" в итоге сможет взыскать полную сумму в гражданском порядке. В итоге гражданин, который решил пойти навстречу и сделал обратный перевод, окажется единственным, кто потеряет деньги.

Впрочем, оставлять деньги себе, даже если отправитель не связался, тоже нельзя. В этом случае не стоит воспринимать перевод как "подарок судьбы", а нужно самостоятельно обратиться и написать заявление о согласии на возврат суммы.

К слову, у некоторых банков есть функция "вернуть перевод отправителю", которая заметно упрощает процесс возвращения чужих денег.

Напомним, мобильные переводы хоть и являются удобным финансовым инструментом, на деле не могут считаться законным платежным средством – предпринимателей, которые принимают таким способом оплату, в Казахстане могут проверять на попытку скрыть доходы.