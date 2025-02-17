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17.02.2025, 10:19

Авиабилеты в Казахстане могут серьезно подорожать из-за дефицита топлива

Новости Казахстана 0 633

Авиаперелеты могут существенно подорожать – от 15% до 30%. Такой прогноз LS озвучил эксперт Серик Мухтыбаев.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По его словам, основной причиной роста цен является дефицит топлива, который, по разным данным, составляет 300-400 тыс. тонн в год.

"Наши НПЗ не вырабатывают достаточное количество ГСМ для обеспечения перелетов как внутри, так и за пределами страны. Основным поставщиком является Россия. Но сейчас в связи с геополитической ситуацией может возникнуть серьезный дефицит авиатоплива внутри РФ. В том числе из-за многочисленных атак на НПЗ соседней страны может возникнуть перебой с поставками. Нельзя исключать и то, что Россия может ввести запрет на экспорт своей продукции", – пояснил С. Мухтыбаев.

Он напомнил, что в 1990-2000 годы Казахстан уже переживал проблемы с дефицитом авиационных ГСМ, когда воздушным судам приходилось делать техпосадку на дозаправку за пределами страны, а также заполнять бак за рубежом.

"Несмотря на то, что готовятся нормативные документы, касающиеся возможности использования экологичного JET-1, это далекая перспектива. Потому что нет национального стандарта авиационных ГСМ. Помимо того, топливозаправочные комплексы в большинстве аэропортов не готовы к работе с данной продукцией", – заметил собеседник LS.

Хоть Boeing и Airbus допустили возможность смешивания ТС-1 и JET-1 перед полетом, делать так для хранения запрещено, что также является барьером, по мнению эксперта.

Он отметил, что в результате нехватки ГСМ их стоимость вырастет, что автоматически скажется на авиабилетах. Изменение ставки НДС также может оказать свое влияние. По словам собеседника LS, пока неизвестно, какой налог будет у перевозчиков – 10%, 16% или 0%.

"Билеты на международные рейсы могут подорожать от 15% до 25-30%. Все зависит от стоимости топлива, закупок и сезонности. Лето подразумевает пиковые цены, которые в зимний период сдерживались для сохранения спроса. Наибольшее увеличение стоимости ожидается на маршруты в туристические страны, такие как Турция и Египет. Перед Наурызом цены уже поднимаются, так как в длинные выходные народ будет летать в ОАЭ и другие места отдыха", – спрогнозировал С. Мухтыбаев.

Внутри страны удорожание будет не таким динамичным. По подсчетам эксперта, все будет зависеть от спроса, инфляции, налоговых изменений и коммерческих интересов авиакомпаний.

При этом собеседник LS считает, что спрос на перелеты в другие страны может остаться прежним, так как интерес казахстанцев к зарубежным поездкам сложно погасить.

"Если у нас будет развиваться внутренний туризм и будут адекватные цены, возможен какой-то перелом в сторону отдыха в Казахстане. Но пока такой тенденции не наблюдается. Единственное, Алаколь пользуется очень большим спросом. Но там сезон короткий. Поэтому, несмотря ни на что, люди будут летать за рубеж – откладывать деньги, брать кредиты и т.д.", – заметил эксперт.

Для стабилизации цен на авиабилеты, по словам С. Мухтыбаева, в первую очередь нужно обеспечить топливную независимость.

"Мы, как нефтедобывающая страна, должны обеспечивать ГСМ не только сектор авиации, но и все другие направления. У нас всегда говорят, что у соседей высокая стоимость, поэтому наше топливо вывозят. Но кто не дает возможности остановить это? Если установить запрет и дифференцированные цены на авиакеросин для полетов внутри страны и по международным направлениям, я думаю, каким-то образом ситуацию можно стабилизировать", – пояснил собеседник LS.

Также, по его словам, нужно создать здоровую конкуренцию на рынке. По словам С. Мухтыбаева, сфера внутренних авиаперевозок является высококонцентрированной, и эту проблему необходимо решить.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Снова Россия виновата. А когда свое иметь будете господа, что-бы постоянно не кивать на соседа - позорище.
17.02.2025, 14:04
Argallo
Argallo
Просто производители все топливо продают за границу вот и весь капитализм. Барыги зарабатывают деньги, а за все будет платить народ
17.02.2025, 06:51
Знакомый
Знакомый
Страна где добывается НеФТЬ и ГАЗ , топливо покупает это у России!!! Вам не стыдно , народ?
17.02.2025, 06:06
Знакомый
Знакомый
Страна где добывается НеФТЬ и ГАЗ , топливо покупает это у России!!! Вам не стыдно , народ?
17.02.2025, 06:06
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