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17.02.2025, 11:08

В Казахстане ужесточат контроль за водителями такси

Новости Казахстана 0 1 120

Контроль за таксистами ужесточат в Казахстане, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно ответу правительства на депутатский запрос, новым законопроектом* предусматривается создание саморегулируемых организаций (СРО) с прописанными мерами по контролю за водителями транспортных средств.

Данные организации должны создать информационную систему (ИС). Ее в последующем интегрируют с интеллектуальной транспортной системой, обеспечивающей регистрацию, мониторинг и контроль участников СРО, а также другими ИС заинтересованных госорганов, которые содержат данные о наличии водительских прав, прохождении техосмотра, страховании гражданско-правовой ответственности перед пассажирами.

В функционал платформы будет включена цифровая авторизация водителей при регистрации, в том числе при получении заказа.

"С 5 апреля 2025 года деятельность операторов технического осмотра переходит на разрешительный порядок, что позволит верифицировать список операторов, соответствующих законодательным требованиям и имеющих право предоставлять услуги членам СРО", – уточнили в правительстве.

Что касается регистрации ДТП, то в кабмине уточнили, что данный вопрос будет дополнительно проработан в рамках законопроекта. На сегодня ДТП регистрируют органы внутренних дел.

Вместе с тем в случае, если внедрение СРО одобрят, порядок проведения оплаты за проезд с отражением информации о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования будет определяться правилами и стандартами организаций.

При этом за счет ИС будет создан общий реестр водителей, отвечающих требованиям безопасности, с ежедневной верификацией для всех агрегаторов такси.

В случае выявления фактов нарушения законодательства СРО будет обязана незамедлительно информировать контролирующие госорганы для принятия соответствующих мер.

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