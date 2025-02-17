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17.02.2025, 12:07

Какие банки выдают карточки иностранцам в 2025 году в Казахстане

Новости Казахстана 0 425

Условия выдачи банковских карт для нерезидентов зависят от требований отдельного банка. Однако некоторые требуют дополнительные документы и проводят проверку личности. Об этом читайте на NUR.KZ.

Фото: Freepik
Фото: Freepik
В феврале прошлого года сообщалось, что Нацбанк внес изменения в правила выдачи банковских карточек. Теперь иностранцев тщательно проверяют, а несовершеннолетних казахстанцев сильнее контролируют.

А в текущем году срок действия банковских карт для иностранцев ограничили одним годом.

Чтобы узнать, какие условия выдвигаются для выдачи дебетовых карт нерезидентам РК, редакция NUR.KZ обзвонила кол-центры отечественных БВУ. И вот какую информацию удалось получить на 17 февраля 2025 года.

Где не выдают карточки иностранцам

Среди казахстанских БВУ лишь две организации сообщили о приостановке выдачи дебетовых карт иностранцам:

  • Нурбанк – выдача недоступна на неопределенный срок;
  • Home Credit Bank – услуга доступна только сотрудникам дипломатических миссий в Казахстане (консульства, посольства).

При этом в обоих случаях операторы отметили, что даты возобновления услуг по выдаче банковских карт пока неизвестны.

Банки с доступной услугой

В кол-центрах опрошенных банков в основном отмечалось, что для получения карточки иностранцы должны прийти в филиалы с пакетом документов:

  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – потребуется справка о его получении в электронном или бумажном виде;
  • вид на жительство (ВНЖ) – кроме граждан ЕАЭС в случае нахождения на территории РК не более 90 дней со дня пересечения границы;
  • справка о целях нахождения в Казахстане – это может быть трудовой договор, документ о прохождении лечения в медучреждениях или договор об обучении.

Это стандартный набор для большинства БВУ, среди которых отмечаются банк ЦентрКредит, Halyk Bank, Евразийский банк и Forte bank.

В то же время операторы некоторых организаций сообщили, что требование о трудовом договоре не обязательно, но его можно предоставить. К ним относятся ВТБ и Freedom Bank. В последнем также отметили необходимость наличия номера телефона с кодом +7 (не обязательно казахстанский).

А обязательное наличие казахстанского номера (к прочим указанным условиям) требуют в Береке банке и Kaspi (временно доступно только гражданам стран ЕАЭС).

Таким образом, большинство опрошенных банков предоставляют услуги по выдаче платежных карт, но для этого потребуется собрать пакет документов, а в некоторых случаях – обзавестись местным номером телефона.

При этом БВУ отмечают, что проверка данных заявителя будет проводиться в течение 10 дней, а подача документов возможна только очно в отделениях и при личном присутствии.

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