Какие банки выдают карточки иностранцам в 2025 году в Казахстане

Условия выдачи банковских карт для нерезидентов зависят от требований отдельного банка. Однако некоторые требуют дополнительные документы и проводят проверку личности. Об этом читайте на NUR.KZ.
А в текущем году срок действия банковских карт для иностранцев ограничили одним годом.
Чтобы узнать, какие условия выдвигаются для выдачи дебетовых карт нерезидентам РК, редакция NUR.KZ обзвонила кол-центры отечественных БВУ. И вот какую информацию удалось получить на 17 февраля 2025 года.
Среди казахстанских БВУ лишь две организации сообщили о приостановке выдачи дебетовых карт иностранцам:
При этом в обоих случаях операторы отметили, что даты возобновления услуг по выдаче банковских карт пока неизвестны.
В кол-центрах опрошенных банков в основном отмечалось, что для получения карточки иностранцы должны прийти в филиалы с пакетом документов:
Это стандартный набор для большинства БВУ, среди которых отмечаются банк ЦентрКредит, Halyk Bank, Евразийский банк и Forte bank.
В то же время операторы некоторых организаций сообщили, что требование о трудовом договоре не обязательно, но его можно предоставить. К ним относятся ВТБ и Freedom Bank. В последнем также отметили необходимость наличия номера телефона с кодом +7 (не обязательно казахстанский).
А обязательное наличие казахстанского номера (к прочим указанным условиям) требуют в Береке банке и Kaspi (временно доступно только гражданам стран ЕАЭС).
Таким образом, большинство опрошенных банков предоставляют услуги по выдаче платежных карт, но для этого потребуется собрать пакет документов, а в некоторых случаях – обзавестись местным номером телефона.
При этом БВУ отмечают, что проверка данных заявителя будет проводиться в течение 10 дней, а подача документов возможна только очно в отделениях и при личном присутствии.
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