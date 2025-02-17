Работающий казахстанец на 4634 дня просрочил оплату по кредиту и остался без авто

В области Ұлытау мужчину признали банкротом - просрочка по долгу у него превысила 4 тыс. дней, также в счет долга реализовали его автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд .

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Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по иску банка к налоговому органу об отмене решения о завершении процедуры внесудебного банкротства и признании должника банкротом рассмотрели в специализированном межрайонном административном суде области Ұлытау.

В 2023 году налоговым органом было принято решение о завершении процедуры банкротства в отношении казахстанца.

В ходе судебного разбирательства установлено, что он обратился с заявлением о признании себя банкротом в апреле 2023 года. На основании ответов уполномоченных органов и кредитных бюро налоговый орган принял решение в пользу должника.

"Банк оспорил это решение, ссылаясь на наличие у должника работы и стабильного дохода, что, по мнению истца, позволяет ему погашать задолженность", - отметили в суде.

Однако суд учел, что обязательства перед банком не исполнялись более пяти лет, а просрочка на дату подачи заявления составила 4634 дня. Кроме того, в 2017 году в счет долга уже было реализовано арестованное имущество казахстанца - автомобиль.

Суд пришел к выводу, что процедура внесудебного банкротства была проведена в соответствии с законом.

Спустя шесть месяцев с момента подачи заявления выносится решение о завершении процедуры и признании должника банкротом.

"Обязательства банкрота прекращаются с момента размещения соответствующего объявления на веб-портале "Электронного правительства", - уточнили в суде.

Также в течение пяти лет гражданин не сможет получать банковские займы, кроме микрокредитов ломбардов, а также предоставлять обеспечение в виде залога, гарантии и поручительства.

Суд отказал в удовлетворении иска банку. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Ранее Комитет государственных доходов РК разъяснил, что процедура банкротства в Казахстане не распространяется на все виды долгов. Так, при внесудебном банкротстве списываются только долги перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, отраженные в базах кредитных бюро.

Также стало известно, что в Казахстане хотят упростить процедуру банкротства, отменив для должников с оформленными до 2025 года кредитами обязательное урегулирование долга. Другими словами, граждане с проблемными долгами смогут попробовать объявить себя банкротом без попытки договориться со своим кредитором.