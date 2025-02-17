В МВД поддержали идею амнистии в Казахстане: кого она коснется

В МВД ответили на предложение депутата Мажилиса Каракат Абден амнистировать осужденных женщин. Ранее депутат направила в адрес министерства соответствующий депутатский запрос, передает Tengrinews.kz .

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Как говорится в ответе МВД, "предложение о применении подобного акта амнистии концептуально поддерживается".

При рассмотрении амнистии министерство предлагает наряду с тяжестью совершенного преступления дополнительно учитывать социальное положенное осужденных. По данным МВД, сегодня наказание отбывают 29 женщин с инвалидностью, 243 женщины старше 60 лет, 13 беременных, 58 женщин с малолетними детьми на руках, а также 226 многодетных матерей.

"Необходимо предусмотреть смягчение наказания для женщин, имеющих непогашенные иски (3910 человек), путем замены лишения свободы на более мягкий вид наказания", - говорится в ответе министерства.

Также в МВД считают возможным сократить сроки женщинам, отбывающим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления - 5055 человек.

В свою очередь, из мест лишения заключения могут быть освобождены 1220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

"Вопрос об освобождении впервые осужденных и совершивших ненасильственные преступления требует дальнейшего анализа, с учетом защиты прав потерпевших", - добавили в МВД.

Вместе с тем в министерстве подсчитали, что освобождение более двух тысяч осужденных может привести к экономии бюджета до 5,8 миллиона тенге в день, или 2,1 миллиарда тенге в год.