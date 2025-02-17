КТК атаковали дроны: транспортировку нефти ограничили

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"Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции", - говорится в информации.

Пострадавших в результате атаки дронов нет.

"Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти", - отмечается в информации.

Для оценки ущерба и сроков восстановления работы станции на место прибыла руководящая группа во главе с генеральным директором КТК Николаем Горбанем.

"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - указывается в сообщении.

Все акционеры международного консорциума, включая компании из США и Европы, уведомлены о террористической атаке на гражданский объект с применением БПЛА и ее последствиях.

Вместе с тем в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что КТК принимает казахстанскую нефть без ограничений.