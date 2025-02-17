КТК атаковали дроны: транспортировку нефти ограничили

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – НПС "Кропоткинская" - в РФ подверглась атаке беспилотниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции", - говорится в информации.
Пострадавших в результате атаки дронов нет.
"Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти", - отмечается в информации.
Для оценки ущерба и сроков восстановления работы станции на место прибыла руководящая группа во главе с генеральным директором КТК Николаем Горбанем.
"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - указывается в сообщении.
Все акционеры международного консорциума, включая компании из США и Европы, уведомлены о террористической атаке на гражданский объект с применением БПЛА и ее последствиях.
Вместе с тем в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что КТК принимает казахстанскую нефть без ограничений.
"Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - сообщила пресс-служба Минэнерго.
Комментарии0 комментарий(ев)