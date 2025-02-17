Хакер украл со счета казахстанской больницы 350 миллионов тенге

В полиции региона 17 февраля 2025 года рассказали, что по данному факту было начато досудебное расследование.

"По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий был задержан ранее судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения", – сообщили в ДП.

Украденные деньги, 305 млн тенге, вернули на счета больницы.

Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.

Ранее стало известно, что хакеры стали создавать поддельные приложения государственных органов, чтобы воровать деньги со счетов казахстанцев.