Цирк уехал, а тюлени остались: дрессировщицу из России бросили с животными в Кызылорде

На автостоянке в микрорайоне Мерей уже с 19 января стоят контейнеры, а также надувной бассейн для двух тюленей по кличке Чарли и Макс. На этой площадке с ними живет и дрессировщица Анастасия Мягких.

"Я – артистка и дрессировщица Театра морских животных из города Улан-Уде. Меня с моими подопечными – двумя тюленями, на гастроли в Казахстан пригласило руководство российского цирка "Эльдорадо". Я с ним заключила контракт на выступления с ноября 2024 года по март 2025 года. В Кызылорде мы выступали с ноября и по январь", – рассказала сотрудница цирка.

И если раньше после гастролей животных в городе не оставалось, то в этот раз, из-за вступившего в силу закона о запрете на передвижные цирки с животными и зоопарки, тюлени стали не нужны. И руководство передвижного цирка не придумало ничего лучшего, как просто бросить их в Кызылорде.

Фото: Zakon.kz

Девушка рассказывает, что на эту небольшую стоянку ее привезла директор передвижного цирка еще в середине января, отметив, что найдет машину и перевезет их в ближайшее время в Россию. Анастасия принялась ждать, но в разговоре с руководительницей та ей дала понять, что забирать ее из Казахстана никто не собирается и свои проблемы ей нужно решать самой.

"Неделю назад она сказала, чтобы мы выбирались сами, и работать с нами она больше не хочет. У меня через неделю заканчивается срок регистрации пребывания в Казахстане, меня могут оштрафовать за нарушение, она знает об этом, и вот так поступила. Корма для животных осталось на две недели, а мои российские банковские карты в Казахстане не работают. Есть небольшой запас денег, но хотелось бы побыстрее уехать, так как не хочется проблем с миграционной службой. На штрафы у меня точно денег нет ", – говорит Анастасия Мягких.

Артистка цирка рассказывает, что тюлени принадлежат Театру морских животных. И сейчас их директор Егор Кузьмин пытается решить вопрос с перевозкой животных и вывозом Анастасии домой. Мужчина активно ищет деньги для транспортировки в Набережные Челны, там у них запланированы гастроли.

"Нужно минимум 1,5 млн тенге, чтобы наш контейнер взяли на тягач и отвезли до населенного пункта. В Кызылорде много объявлений, нет проблем с машинами, многие готовы отвезти, но денег пока на это нет. Сейчас надежда только на директора театра", – говорит Анастасия.

На стоянку к животным и дрессировщице тут же поспешили кызылординцы. Они отмечают, что двое тюленей – добрые и общительные.

Фото: Zakon.kz

"Люди многие спрашивают, а можно ли их выпустить в Каспийское море, но это для них верная погибель. Они не смогут жить в дикой природе, они не привыкли охотиться и сразу же погибнут. Местные жители приходят, хотят подкормить животных, но это делать запрещено. У меня есть запас морской замороженной рыбы, специально обработанной против паразитов, и кормить животных можно только ею", – говорит Анастасия.

Непростая ситуация с застрявшей девушкой и двумя тюленями мгновенно облетала все местные паблики. Некоторые решили собрать денег и тем самым ускорить транспортировку животных. Но пока никто не знает, сколько это займет времени и удастся ли самому владельцу тюленей в максимально сжатые сроки найти необходимую сумму.

Корма для Чарли и Макса осталось только на две недели, а найти среди степи необходимую рыбу для питания сложно и даже невозможно.