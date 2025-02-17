Бывшему главному архитектору Алматы вынесли приговор

Алмасхан Ахмеджанов. Фото: almaty.tv

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам судья по делу бывшего руководителя управления архитектуры и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова и еще ряда обвиняемых в согласовании незаконного строительства и махинациях с государственной землей, судья Какимжанов Мартпек зачитал приговор.

"Руководствуясь статьей 337 УПК, Ахмеджанов Алмасхан Тлеуханович признан виновным по статьям 28, части 5, 190, части 4, статье 361, части 1 и части 4, пункту 3 Уголовного кодекса. По статье 28, части 5, 190 часть 4 назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности. По статье 361, части 1 назначить 2 года лишения свободы, по части 3 этой статьи - 5 лет лишения свободы. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", - зачитал приговор судья.

Суд также признал виновным бывшего руководителя управления земельных отношений Алматы Ардака Самамбетова по статьям 189, части 4, пункту 2, 28, части 5 и 190, части 4. Назначено наказание путем сложения на 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.