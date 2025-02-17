Драка на борту самолета и экстренная посадка: казахстанкам грозит штраф 54 млн тенге (видео)

Пассажирки из Казахстана устроили драку в самолете, из-за чего экипажу пришлось совершить вынужденную посадку. В Сети появилось видео. На кадрах видно, что происходило в тот момент на борту, передает ИА «NewTimes.kz».
На видео женщины устроили разборки и ругались нецензурной бранью. Четыре зачинщика были сняты с рейса, их доставили в больницу для обследования, а затем передали полиции. Как пишет Clash Report, зачинщиков ждет штраф – 120 тысяч долларов (54 млн тенге) за незапланированную посадку и дозаправку.
14 февраля стало известно, что пассажирский самолет Pegasus Airlines, летевший из Антальи в Астану, экстренно сел в Эрзуруме из-за драки женщин на борту самолета.
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