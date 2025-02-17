Как изменились цены на автомобили в Казахстане

Средние цены на новые отечественные авто, которые можно купить в Казахстане, на 22,9% выше тех, что были год назад. У импортных машин этот показатель составил 9,5%. Подробности читайте на NUR.KZ.

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В январе товары и услуги в Казахстане в среднем стали на 8,9% дороже , чем было годом ранее. Как оказалось, похожая ситуация наблюдается и на отечественном авторынке.

Согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", по итогам января средние цены на все автомобили оказались на 7,3% выше прошлогодних. При этом новые легковые авто импортного производства подорожали на 9,5%, а отечественные – сразу на 22,9%.

В месячной динамике средняя стоимость иностранных авто выросла на 3,7%, а отечественных – на 2,3%. Однако тут важно отметить, что индекс цен увеличивается не только из-за самого факта подорожания, но и из-за продаж более дорогих моделей авто.

Интересно, что на этом фоне рынок поддержанных легковых автомобилей показывает обратную динамику. Так, если по итогам января месячный рост цен на вторичном рынке составил всего 0,4%, то в годовом разрезе тут наблюдается снижение цен сразу на 5,1%.