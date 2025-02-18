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17.02.2025, 19:24

Убийство Шерзата Болата: почему подозреваемые сидят в одной камере, спросили адвокатов

Новости Казахстана 0 677

Почему подозреваемые в убийстве 16-летнего Шерзата Болата содержатся в ИВС в одной камере, ведь по закону это запрещено? На этот вопрос ответили адвокаты пострадавшей стороны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

После обнародования видео из ИВС, на котором арестованные празднуют день рождения и слушают музыку, адвокаты семьи погибшего Шерзата Болата провели пресс-конференцию.

"По закону подозреваемые по одному преступлению не могут находиться в одной камере. Как так получилось, что подозреваемые в смерти Шерзата находятся в одной камере?" - спросили журналисты.

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Ерлан Адаев подтвердил, что данный факт действительно является нарушением законодательства.

"Мы отправили запрос в департамент полиции Алматинской области, в котором мы попросили предоставить сведения о том, где содержатся все подозреваемые, в каких учреждениях, в каких изоляторах временного содержания. Конечно, по закону и по приказу номер 95 лица, подозреваемые в совершении одного и того же преступления, не могут находиться в одном помещении. Но с учетом того, что вчера мы увидели, что у них в свободном доступе сотовая связь, гаджеты, мы думаем, что, раз уж они могли себе позволить такие действия, может, они просто перешли друг к другу в камеру", - заявил адвокат.

Адаев добавил, что в настоящее время проводится проверка по данному факту.

По словам адвоката Саиды Таукелевой, не все подозреваемые по делу Шерзата Болата находятся в одном ИВС. События, записанные на видео, по ее словам, происходили в ИВС управления полиции Енбекшиказахского района.

Как добавил Ерлан Адаев, на запрос адвокатов в правоохранительных органах ответили, что изъяли все незаконно использованные предметы в ИВС.

"Все незаконно использованные предметы следственно-арестованных (мобильные телефоны, колонка Яндекс) изъяты и приобщены к материалам служебного расследования, а также изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения ИВС УП Енбекшиказахского района", - сказал он.

В свою очередь, адвокат Карина Кошербаева сообщила, что, по мнению защитников, необходимо провести отдельное расследование, помимо той служебной проверки, которую проводит департамент полиции Алматинской области.

"Мы считаем, что прокуратуре, как надзорному органу, необходимо принять во внимание, что, по нашему мнению, имеется состав таких уголовных преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, возможно, подкуп должностных лиц. Из этого вытекает, что получение и дача взятки также, возможно, фигурируют. Однако этим всем должны заниматься правоохранительные органы, которые должны выявить основания, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности", - сказала Карина Кошербаева.

На сегодняшний день проводится служебное расследование.

Напомним: 16 февраля в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры, как группа мужчин танцует и веселится, предположительно, в местах лишения свободы. На кадрах один из мужчин вручал другому торт со свечками. Авторы и комментаторы утверждают, что герои видео - подозреваемые по делу об убийстве подростка Шерзата Болата в Талгаре.

"По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности. Ход расследования взят на особый контроль. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших данному правонарушению", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

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