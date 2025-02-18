В Алматы водителя авто с номером-перевертышем отправили за решетку (видео)

В Алматы полицейские задержали водителя автомобиля Toyota Mark II, который переворачивал передний госномер машины, чтобы нарушать ПДД, сообщает Zakon.kz.

Фото: ДП Алматы

Нарушителя выявили во время мониторинга видеосистем города, рассказали в полиции 17 февраля. Автовладелец установил на передний подномерник механическое оборудование, переворачивающее номер.

"При приближении к камерам видеофиксации водитель путем подачи сигнала на устройство пультом во время движения прятал госномер. Разумеется, скрывая номер своего авто, водитель нарушал правила дорожного движения, а значит, умышленно подвергал опасности участников дорожного движения. Тут не может быть никакого оправдания ", – отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Нарушителя задержали на пр. Суюнбая. Решением суда водитель подвергнут административному аресту сроком на трое суток. Кроме того, он лишен права вождения сроком на один год.