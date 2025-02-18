Пропавшего подростка нашли мертвым на сеновале в Костанайской области

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Ранее местные волонтеры вели поиски 15-летнего жителя села Садовое в Костанайской области. Однако живым обнаружить подростка не удалось, его нашли мертвым во дворе его же дома.

"Ночью 16 февраля в селе Садовое на сеновале дома обнаружено тело 15-летнего несовершеннолетнего. По предварительной информации, последний совершил суицид. Полицией по данному факту начато досудебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

По словам волонтеров, подросток исчез вечером 15 февраля. Родители забили тревогу, как только он перестал выходить на связь и не отвечал на телефонные звонки.

"Сразу же начались поиски. Полицейские и волонтеры прочесывали улицы, парки, заброшенные здания. К сожалению, уже на первые сутки поисков его нашли мертвым. Причины трагедии выясняются, ведется расследование. Родные и друзья до последнего надеялись на чудо, но надежда оборвалась слишком рано", - сообщили в поисково-спасательном отряде волонтеров.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года две школьницы спрыгнули с крыши высотного дома в Алматы. Первыми о трагедии сообщили пользователи соцсетей, где изначально утверждали, что девочки якобы выпали из окна квартиры в одном из жилых комплексов города. В сети также появились предположения о возможной связи трагедии с "опасными" онлайн-играми и специфической литературой. Позднее информацию о смерти школьниц подтвердили в полиции Алматы, отметив, что управление полиции Алмалинского района возбудило уголовное дело, а мотив и обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, эта трагедия вызвала обеспокоенность комитета по охране прав детей Министерства просвещения, где подчеркнули необходимость усиления кибербезопасности для несовершеннолетних. Ведомство обратилось к Министерству культуры и информации, а также в МВД с просьбой принять меры по мониторингу и блокировке вредоносного цифрового контента. Родителям рекомендовали использовать функцию "родительского контроля" для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.