18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.75
523.09
5.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.02.2025, 20:35

Пропавшего подростка нашли мертвым на сеновале в Костанайской области

Новости Казахстана 0 732

Пропавшего подростка нашли мертвым на сеновале в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ранее местные волонтеры вели поиски 15-летнего жителя села Садовое в Костанайской области. Однако живым обнаружить подростка не удалось, его нашли мертвым во дворе его же дома.

"Ночью 16 февраля в селе Садовое на сеновале дома обнаружено тело 15-летнего несовершеннолетнего. По предварительной информации, последний совершил суицид. Полицией по данному факту начато досудебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

По словам волонтеров, подросток исчез вечером 15 февраля. Родители забили тревогу, как только он перестал выходить на связь и не отвечал на телефонные звонки.

"Сразу же начались поиски. Полицейские и волонтеры прочесывали улицы, парки, заброшенные здания. К сожалению, уже на первые сутки поисков его нашли мертвым. Причины трагедии выясняются, ведется расследование. Родные и друзья до последнего надеялись на чудо, но надежда оборвалась слишком рано", - сообщили в поисково-спасательном отряде волонтеров.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года две школьницы спрыгнули с крыши высотного дома в Алматы. Первыми о трагедии сообщили пользователи соцсетей, где изначально утверждали, что девочки якобы выпали из окна квартиры в одном из жилых комплексов города. В сети также появились предположения о возможной связи трагедии с "опасными" онлайн-играми и специфической литературой. Позднее информацию о смерти школьниц подтвердили в полиции Алматы, отметив, что управление полиции Алмалинского района возбудило уголовное дело, а мотив и обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, эта трагедия вызвала обеспокоенность комитета по охране прав детей Министерства просвещения, где подчеркнули необходимость усиления кибербезопасности для несовершеннолетних. Ведомство обратилось к Министерству культуры и информации, а также в МВД с просьбой принять меры по мониторингу и блокировке вредоносного цифрового контента. Родителям рекомендовали использовать функцию "родительского контроля" для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...