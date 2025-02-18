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17.02.2025, 22:12

ЧП на шахте в области Улытау: 7 работников оказались под завалами

Новости Казахстана 0 413

В Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", принадлежащем корпорации "Казахмыс", произошло обрушение горной массы в шахте, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Оперативную информацию о случившемся распространила пресс-служба МЧС Казахстана.

По ее данным, "за зоной обрушения остались 7 работников шахты".

Сообщается, что на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС региона и Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работки Центра медицины катастроф и психологи МЧС.

"В настоящее время спасательными отделениями ТОО "АСС Серіктес" проводятся аварийно-спасательные работы", - пояснили в пресс-службе.

Указывается, что на базе Командного центра МЧС и ДЧС области Улытау развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована горячая линия.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Между тем в "Казахмысе" рассказали подробности чрезвычайной ситуации. Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, обрушение горной массы произошло на шахто-проходческом тресте рудника "Жомарт".

"В результате происшествия 7 работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в аварийно-спасательных работах задействованы силы ДЧС в количестве 21 человек и 7 единиц техники, а также к работам подключены 2 отделения АСС "Серіктес".

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