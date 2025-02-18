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18.02.2025, 07:27

ЧП на шахте в области Улытау: спасатели обнаружили тела шести работников

Новости Казахстана 0 331

В Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", принадлежащем корпорации "Казахмыс", где произошло обрушение горной массы в шахте, спасатели обнаружили тела шести работников, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images
Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Официальное сообщение об этом распространила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В ходе поисково-спасательных работ группировкой спасателей обнаружены тела шести сотрудников ТОО "Корпорация "Казахмыс", - говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что их личности устанавливаются. В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Спасатели продолжают поиски седьмого человека, добавили в МЧС.

Напомним, в понедельник произошло обрушение горной массы в шахте на руднике "Жомарт". В результате происшествия 7 работников шахты остались за завалом. Сообщалось, что в связи с обрывом кабелей нет связи с рабочими.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства ДЧС региона и Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работники Центра медицины катастроф и психологи МЧС. На базе Командного центра МЧС и ДЧС области Улытау развернута работа оперативных штабов, в МЧС организована горячая линия. К месту происшествия выехали три бригады врачей скорой помощи.

По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. Ему было поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций.

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