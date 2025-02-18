В области Улытау найдено тело седьмого работника

По информации пресс-службы МЧС страны, найдено тело седьмого работника рудника "Жомарт". Его личность устанавливается.

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"На "горячую линию", открытую в Оперативном штабе МЧС РК, на данный момент поступило 23 звонка", – говорится в сообщении.

Часами ранее были обнаружены тела шести работников. Акимат области Улытау окажет семьям и близким работников, погибших на руднике, всю необходимую психологическую и социальную поддержку.