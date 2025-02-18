Природа может преподносить сюрпризы: какой будет весна в Казахстане

Госметеослужба "Казгидромет" 17 февраля выпустила долгосрочный прогноз погоды на весну 2025 года, который охватывает период с марта по май. Прогноз включает данные о температурных аномалиях и данные об осадках, сообщает Zakon.kz.

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Согласно консультативному долгосрочному прогнозу погоды в марте-мае, на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно, то есть выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

"Переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы. К примеру, при затоках холодных воздушных масс могут быть снегопады, в северных регионах с метелью, при арктических вторжениях вероятны заморозки. При интенсивном выносе тепла с районов Средней Азии может установиться по-летнему жаркая погода, особенно в апреле и мае. В прошлом году, например, в середине апреля в большинстве областей республики установилась по летнему теплая погода, когда столбики термометров достигали отметки +22+30°С", – говорится в прогнозе.

В течение весеннего периода прогнозируется следующее распределение осадков: