Трагедия на шахте в Улытау: Токаев дал правительству поручение

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау.

Глава государства поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.

Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, произошло обрушение горной массы в шахте на руднике "Жомарт", принадлежащем корпорации "Казахмыс". В результате происшествия 7 работников шахты остались за завалом.

По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана специальная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

МЧС ранее сообщило, что аварийно-спасательные службы обнаружили тела шести работников, велись поиски седьмого рабочего. Позже ведомство уточнило, что спасатели нашли тело последнего погибшего. Сообщалось, что тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как пояснила пресс-служба "Казахмыса", согласно предварительным данным, взрыв природного газа привел к ЧП на руднике "Жомарт".

В корпорации заверили, что родным погибших на руднике "Жомарт" окажут необходимую помощь, предусмотренную коллективным договором. Для социальной и материальной поддержки, в том числе компенсации морального вреда, семьям будет выплачен 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 миллионов тенге на организацию похорон. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи.

Акимат области Улытау сообщил, что также окажет семьям и близким погибших работников всю необходимую психологическую и социальную поддержку.