В Армении накрыли группировку, “разводившую“ казахстанцев: видео

МВД Казахстана и главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении провели совместную спецоперацию в Ереване, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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В результате операции была пресечена деятельность двух call-центров мошенников.

"Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана и европейских стран, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании. При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 5 автомашин, 30 тысяч долларов, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой, - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

При проведении спецоперации задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.

На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана.