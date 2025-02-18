Казахстанским блогерам дали месяц на выплату 53 миллиардов тенге

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Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов, были выявлены существенные расхождения в их налоговой отчетности. По данным ведомства, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге.

"При проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами.

По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 миллиарда тенге, в результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов". В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение.

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. Вместе с тем, обращаем внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др.). Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Казахстана", - говорится в сообщении ведомства.

Известный казахстанский блогер Алишер Еликбаев в своем посте заявил, что налоговые уведомления получили практически все инфлюенсеры.

"Ко всем блогерам стали прилетать письма счастья от налоговой. Можете начинать злорадствовать", - отметил он.

По его словам, суммы доначисленных налогов у некоторых коллег превышают 300 миллионов тенге. Это означает, что их предполагаемые обороты должны составлять около 1 миллиард тенге. Однако Еликбаев считает такие расчеты маловероятными

"Непонятно, как они такие суммы насчитали. Теперь они ходят и доказывают, что они не верблюды и столько не зарабатывают и никогда не зарабатывали", - подчеркнул блогер.

Сам блогер также оказался в списке – ему предъявили неуплату около 5 миллионов тенге. Он предполагает, что эта сумма могла сформироваться из-за благотворительных сборов: