$75 за баррель: какие цены на нефть устраивают Казахстан

При формировании прогноза социально экономического развития Казахстана на 2025-2029 годы (ПСЭР) использовался показатель в $75 за баррель. В министерстве уточнили, что данный уровень в определенной степени учитывает риски в глобальной экономике и на мировых рынках.

Также документом рассмотрены альтернативные сценарии. В оптимистичном сырье может продаваться по $90 за баррель, а в пессимистичном – $60 за баррель. Негативный вариант также предусматривает более низкие объемы добычи нефти.

В ведомстве заверили, что для каждого сценария просчитаны макроэкономические показатели и бюджетные параметры. Кроме того, имеется набор мер экономической политики.

"На текущий момент по итогам январских прогнозных раундов (17 международных финорганизаций) обновленный консенсус-прогноз по цене на нефть на 2025 год сложился на уровне $72,5 за баррель, что в пределах прогнозов", – пояснили в МНЭ.

При этом в случае критических изменений конъюнктуры на мировых энергетических рынках правительство оставляет за собой право вносить изменения в ПСЭР, в том числе пересматривать параметры по цене на нефть.

"Согласно методологическим рекомендациям международных финорганизаций (МФО), в рамках макроэкономического прогнозирования для бюджетного планирования цена на нефть закладывается индикативно", – уточнили в ведомстве.

Между тем, как сообщили в МНЭ, в январе-августе 2024 года амплитуда колебаний цены на черное золото находилась в диапазоне от $74,8 до $92,2 за баррель. В результате средняя стоимость Brent составила $83 за баррель.

На этом фоне в июле прошлого года US EIA прогнозировали, что в 2025 году сырье будет стоить $88 за баррель, Всемирный банк ожидает $79 за баррель, МВФ – $76,4 за баррель. В августе 2024 года консенсус-прогноз по цене на нефть на 2025 год на основе прогнозов 17 МФО и банков сложился на уровне $78.